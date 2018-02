Após queda de viaduto, governo do DF exonera diretor e promete recursos

NATÁLIA CANCIAN BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Um dia após o desabamento de parte de um viaduto em uma das principais vias expressas de Brasília, o governador do Distrito Federal, Rodrigo Rollemberg, exonerou nesta quarta-feira (7) o diretor-geral do DER (Departamento de Estradas de Rodagem) do DF, Henrique Luduvice. A saída ocorre após declarações em que o diretor aponta falta de recursos para manutenção de pontes e viadutos no DF. "Esses recursos [de manutenção] estão aquém do que se precisa", afirmou. Luduvice será substituído pelo engenheiro Márcio Buzar, atual diretor de Edificações da Novacap (Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil). Em nota, o governo afirma que a troca de comando ocorreu por "questões técnicas" diante da "situação emergencial". Em meio às críticas, o governador também anunciou a liberação de R$ 50 milhões para recuperação do viaduto do Eixão Sul, local onde ocorreu o desabamento, e de outras pontes e viadutos no DF. A ideia é realizar até sexta-feira (9) uma vistoria em todas as estruturas citadas em relatório feito pelo Tribunal de Contas do DF entre 2011 e 2012. Na época, o documento apontava a necessidade de manutenção e reparos em ao menos 13 pontes e viadutos –destas, sete tinham a situação classificada como urgente. Segundo o governo, quatro já passaram por obras de recuperação. Outras, como o viaduto que desabou nesta terça-feira (6), tinham projetos, mas não tiveram as obras iniciadas. A falta de manutenção da estrutura --construída em 1960 e com registro de infiltrações nos últimos anos --tem sido apontada como um dos fatores para a queda. Em pronunciamento, Rollemberg culpou a falta de ações em gestões anteriores e criticou o que chamou de "uso político" do acidente. "É mais uma coisa que ficou abandonada durante muitos anos e que as consequências acabaram surgindo de forma mais forte no nosso governo", disse. DESABAMENTO Com o desabamento, quatro carros que estavam estacionados embaixo do viaduto foram soterrados. Um restaurante que fica em uma galeria ao lado também foi atingido, mas não houve vítimas. O local, que chega a receber 300 pessoas, tinha 15 no momento do acidente. Mesas ficaram embaixo dos escombros. Nesta quarta (7), equipes do DER e outros órgãos do governo continuaram os trabalhos de análise para início do escoramento da parte restante do viaduto do Eixão, medida necessária para evitar risco de novo desabamento e para avaliar possíveis medidas de recuperação da estrutura. "Ele [o escoramento] é fundamental em qualquer tomada de decisão, mas só pode ser feito com segurança", avaliou o novo diretor, Márcio Buzar, sobre as dificuldades em acessar o local. Segundo o governo do DF, ainda não foi definido se a estrutura precisará ser totalmente demolida. A possibilidade foi sugerida na terça por representantes do Crea-DF (Conselho Regional de Engenharia do DF). A previsão do governo é que a área continue interditada até o dia 19 de janeiro. O bloqueio na região e as chuvas gerou reflexos no trânsito nesta quarta, com vias paralelas sobrecarregadas.