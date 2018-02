Parque Beto Carrero pode vir para o Paraná, diz rádio

Entrada do parque Beto Carrero (foto: Divulgação)

O Parque Beto Carrero World, localizado na cidade da Penha, em Santa Catarina, pode vir para o Paraná. Ao menos é o que diz uma reportagem da rádio CBN de Florianópolis. Segundo a rádio, os executivos do parque suspenderam os investimentos na Penha e foram orientados a estudar a construção de uma unidade em Foz do Iguaçu.

Para ter a unidade, Foz do Iguaçu concorre com outra cidade turística, Gramado (Rio Grande do Sul).

A perspectiva de se construir um parque do Beto Carrero no Paraná ocorre porque os executivos estão com um impasse em relação à prefeitura da Penha. O parque tinha isenção de pagamento do ISS (Imposto Sobre Serviços) até agosto de 2017. Desde então, são pagos 5% de ISS sobre o faturamento, como prevê a legislação do município. Os executivos afirmam que o porcentual é muito alto – principalmente em comparação com o porcentual para a construção civil na Penha, que é de 2%. Há um projeto que prevê a redução do ISS de empresas para 3% ou 2%, mas que jamais chegou à Câmara de Vereadores. Para piorar, a prefeitura começou a abrir uma avenida em terrenos que os executivos dizem pertencer ao Parque, às margens da rodovia “Transbeto”. A prefeitura alega que a área é do Departamento Estadual de Infraestrutura de Transportes (Deinfra).

Segundo a CBN, tanto Foz do Iguaçu quanto Gramado oferecem incentivos e tributação de apenas 2%. O secretário de Turismo de Foz do Iguaçu, Gilmar Piolla, esteve em Penha conversando com os diretores do Parque.

O Beto Carrero, maior do gênero na América Latina, atraiu mais de 2,1 milhões visitantes para Santa Catarina no ano passado. Além disso, o parque gera 40% dos empregos da Penha.