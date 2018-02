Mercedes traz E 300 Cabriolet ao Brasil

Passageiros usufruem de elegância e conforto ao ar livre no Classe E 300 (foto: Divulgação)

A Mercedes começa a importar para o Brasil o Classe E 300 Cabriolet. O conversível de quatro lugares vem da Alemanha, tem preço sugerido de R$ 413,9 mil e vem equipado com motor 2.0 de quatro cilindros em linha, 245 cavalos e câmbio automático de nove marchas. O E 300 Cabriolet acelera de zero a 100 km/h em 6,6 segundos e tem velocidade máxima limitada em 250 km/h.

A capota tem acionamento automático e abre ou fecha em 20 segundos com o carro trafegando a 50 km/h., seu tecido tem várias camadas e é capaz de reduzir os ruídos do vento e do movimento, mesmo em alta velocidade, e também garante bom isolamento térmico. O ar-condicionado foi desenvolvido para conversíveis e controla automaticamente a temperatura conforme a posição da capota. A capacidade do porta-malas passa de 310 para 385 litros quando a capota está em uso. Os faróis do E 300 Cabriolet usam LEDs e recebem controle de distribuição de luz que impede o ofuscamento de quem vem em sentido contrário.

O interior do carro combina azul e bege e seu sistema multimídia inclui comando por voz. No console central há uma superfície capaz de reconhecer letras e números rabiscados com a ponta do dedo. Também existem teclas de acesso direto que podem acionar, por exemplo, ativar e desativar alguns dos sistemas de assistência ao motorista. Os bancos dos quatro ocupantes trazem apoios laterais, apoios de cabeça integrados e extensores automáticos para os cintos dianteiros de segurança. O novo E 300 Cabriolet está disponível em toda a rede de concessionários, com preço sugerido de R$ 413.900.