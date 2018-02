Morre, aos 94, Eva Sopher, presidente da Fundação Theatro São Pedro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A presidente da Fundação Theatro São Pedro, Eva Sopher, 94, morreu nesta quarta (7) em Porto Alegre. Ela foi internada no hospital Moinhos de Vento com uma broncopneumonia, que evoluiu para falência orgânica múltipla e parada cardiorrespiratória. Dona Eva, como era conhecida, nasceu na Alemanha e desde a década de 1930 vivia no Brasil. Sua história está ligada ao Theatro São Pedro, de Porto Alegre, do qual se tornou diretora em 1975. "Acabo de receber a triste notícia do falecimento de dona Eva Sopher. Deixo minha homenagem a essa grande mulher, que dedicou uma vida inteira à arte e à cultura. Como legado, deixa sua luta pela preservação do Theatro São Pedro, o respeito da classe artística de todo o Brasil e o carinho e a consideração do povo gaúcho", declarou o governador do Rio Grande do Sul, José Ivo Sartori (MDB). Foi decretado luto oficial por três dias no Estado. De acordo com familiares, Eva Sopher sempre manifestou o desejo de ser velada no Theatro São Pedro. O velório acontece nesta quinta (8).