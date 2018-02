Nenê marca na estreia e garante vitória do São Paulo sobre o Bragantino

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O São Paulo contou com um gol do estreante Nenê para vencer o Bragantino por 1 a 0, nesta quarta (7) à noite. A presença do meia de 36 anos foi o principal atrativo de um jogo apático, que terminou com vaias dos pouco mais de 10 mil torcedores que foram ao Morumbi. Foi a primeira vez que o técnico Dorival Júnior escalou Nenê junto com o peruano Cueva, que fez o segundo jogo pelo São Paulo neste ano -o primeiro como titular. O atacante Diego Souza também começou a partida entre os titulares. Já o meia Valdívia, anunciado como reforço nesta quarta, assistiu ao duelo de um camarote. A escalação do trio surtiu efeito com apenas quatro minutos de jogo. Nenê recebeu um passe de Diego Souza e foi derrubado após invadir a área. O árbitro assinalou o pênalti, convertido pelo próprio Nenê. Com o Bragantino mais preocupado em se defender, o São Paulo logo se acomodou com a vantagem construída no início da partida. Cueva até esboçou algumas investidas, mas sem levar perigo à zaga. Marcos Guilherme, que completava o setor ofensivo do time tricolor, foi o único que teve chance clara de ampliar a vantagem na etapa inicial. Aos 27 minutos, Jucilei acertou lançamento que deixou o atacante de frente para o goleiro. Ele tentou tocar no canto, mas Alex Alves esticou o braço direito e praticou a defesa. Nada mudou no segundo tempo. O São Paulo demorava muito para fazer a transição da defesa para o ataque, o que começou a incomodar a torcida. Quando a bola chegava na frente, os erros de passe travavam o time e impossibilitavam as finalizações para o gol. Cueva foi de longe o jogador mais acionado no campo de ataque. Aos 19 minutos, o peruano sentiu um desconforto muscular e pediu para ser substituído. Brenner, 18, foi escolhido para entrar na vaga do meia. A alteração acabou com o ritmo de jogo do São Paulo. Tanto que Sidão teve de fazer grande defesa para espalmar uma cabeçada de Matheus Peixoto e evitar o empate do Bragantino aos 25 minutos. A resposta de Dorival Júnior ao lance foi promover a estreia de Tréllez. O colombiano, que custou R$ 6 milhões ao São Paulo, entrou na vaga de Diego Souza aos 28 minutos. Dorival ainda promoveu a reestreia de Hudson, que passou jogou emprestado pelo Cruzeiro em 2017. Ele entrou no lugar de Nenê -a substituição provocou reclamações de parte da torcida. Nos minutos finais, Matheus Peixoto voltou a receber a bola sem que houvesse marcação são-paulina por perto. Para sorte do São Paulo, o atacante chutou torto e desperdiçou mais uma chance de empatar. SÃO PAULO Sidão; Militão, Bruno Alves, Rodrigo Caio, Reinaldo; Jucilei, Petros, Nenê (Hudson); Marcos Guilherme, Cueva (Brenner), Diego Souza (Tréllez). T.: Dorival Júnior BRAGANTINO Alex Alves; Ewerton, Lázaro, Guilherme Mattis, Fabiano; Adenilson, Evandro, Hélton Luiz (Bruno Sávio); William Schuster (Anderson Ligeiro), Léo Jaime (Rafael Silva), Matheus Peixoto. T.: Marcelo Veiga Estádio: Morumbi, em São Paulo Juiz: Adriano de Assis Miranda Cartões amarelos: Rodrigo Caio (São Paulo) Gol: Nenê, aos 5min do 1º tempo Público e renda: 10.278 pessoas e R$ 230.814,00