Grêmio vira sobre Brasil de Pelotas e vence a primeira na temporada

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Grêmio desencantou na temporada. Nesta quarta-feira (7), o atual campeão da Libertadores fez 2 a 1 em cima do Brasil de Pelotas e venceu a primeira partida no Campeonato Gaúcho. Com força máxima pela segunda vez, o time tricolor saiu atrás e conseguiu a virada, na Arena, em jogo válido pela sexta rodada. Com o resultado, o Grêmio deixou a lanterna do Estadual. Agora com quatro pontos (resultado de quatro derrotas, um empate e uma vitória), a equipe comandada por Renato Gaúcho ocupa a 11ª colocação, à frente apenas do Novo Hamburgo. Já o Brasil perdeu a invencibilidade, mas segue na vice-liderança, com 13 pontos, atrás somente do Caxias. O Grêmio teve a bola, mas foi pouco agressivo na primeira parte do jogo. O time fechou o primeiro tempo sem nenhuma chance de gol, e esse dado foi em decorrência de atuação sem velocidade. Sem movimentação. Ainda no primeiro tempo, o Tricolor pagou o preço de se adiantar para tentar jogar próximo. Escapou de levar gol em um milagre de Marcelo Grohe, mas no lance seguinte foi vazado. Em uma jogada de escanteio, aos 39min, a bola sobrou na direita para Toty, que chutou para o meio da área e encontrou Robério, que desviou para o gol e abriu o placar na Arena do Grêmio. Com nova disposição tática e até postura, o Grêmio conseguiu uma reviravolta na etapa final. Com Alisson e Jael nas vagas de Madson e Jailson, o Tricolor recuou Léo Moura e Cícero. Um passou a ser lateral direito e outro atuou como volante, ao lado de Maicon. Tudo que o Grêmio não fez no primeiro tempo conseguiu com menos de 10 minutos. Alisson chutou de fora da área e empatou, aos 8min. Mais agudo, o Tricolor passou a ter profundidade. Também conseguiu infiltrações e foi transformando em pó a retranca do Brasil de Pelotas. A virada veio antes aos 18min. Maicon lançou Everton, que foi no fundo e cruzou. Luan, com calma, mudou o placar. E o jogo seguiu mudando em favor do Grêmio. Com volume e entrando na área, o time da casa construiu mais chances para marcar, sem correr risco de levar o empate. GRÊMIO Marcelo Grohe; Madson (Alisson), Geromel, Kannemann, Cortez; Maicon, Jailson (Jael), Léo Moura, Luan, Everton; Cícero. T.: Renato Gaúcho BRASIL DE PELOTAS Pitol; Sciola, Rafael Dumas, Gustavo Bastos, Artur; Leandro Leite, Itaqui, Toty (Dudu), Mossoró (Calysson); Alisson Farias, Robério. T.: Clemer Estádio: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS) Público: 11.953 pessoas (9.964 pagantes) Renda: R$ 351.364,00 Juiz: Anderson Farias Cartões amarelos: Jael (Grêmio); Mossoró, Artur, Leandro Leite (Brasil) Gols: Robério, aos 39min do primeiro tempo (Brasil); Alisson, aos 8min do segundo tempo, e Luan, aos 18min do segundo tempo (Grêmio)