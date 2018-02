Naiara Azevedo desce do palco e canta na pista ao lado de participantes do 'BBB 18'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Foi com seu maior hit, "Cinquenta Reais", que a diva do "feminejo" Naiara Azevedo abriu a festa temática desta quarta-feira (7) no "BBB 18". Gleici e Patrícia eram as mais empolgadas com o show e ficaram coladinhas no palco. Em seguida, Naiara cantou sucessos de outros artistas, como "Festa das Patroas" e "Você Partiu Meu Coração". Simpática e enturmada com os "brothers", Naiara abraçou e beijou um por um, depois desceu do palco e dançou entre os confinados no meio da pista. O grande pé de valsa da festa foi Kaysar, que além de dançar o show inteiro e até subir no palco, fez as coreografias completas de "Gangnam Style" e "Paradinha". Patrícia também fez uma participação especial no show. Já o líder Lucas pilotou a churrasqueira durante todo o início da festa.