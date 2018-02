A tabela da Copa do Brasil de 2018

1ª FASE 30/01 Grupo 1 - Caxias-RS 0x0 Atlético-PR* Grupo 16 - Vitória da Conquista-BA 0x0 Boa Esporte* 31/01 Grupo 2 - Tubarão-SC* 2x0 América-RN Grupo 4 - Real Ariquemes-RO 0x1 Londrina-PR* Grupo 5 - Boavista-RJ 1x1 Internacional* Grupo 9 - Caldense-MG 0x1 Fluminense* Grupo 10 - Novoperário-MS 2x3 Salgueiro-PE* Grupo 12 - Interporto-TO 0x0 Juventude-RS* Grupo 14 - Uberlândia-MG* 2x0 Ituano Grupo 20 - Independente-PA 0x1 Sampaio Corrêa* Grupo 21 - Madureira-RJ 0x1 São Paulo* Grupo 28 - Nova Iguaçu-RJ 1x1 Bragantino-SP* Grupo 30 - Floresta-CE 0x2 Botafogo-PB* Grupo 31 - Treze 0x2 Figueirense* Grupo 35 - Itabaiana-SE 0x1 Joinville* Grupo 38 - Aimoré-RS 1x2 Cuiabá-MT* Grupo 39 - Fluminense-BA* 2x0 Santa Cruz Grupo 40 - Cordino-MA 1x1 Náutico* 01/02 Grupo 19 - URT-MG 1x1 Paraná* Grupo 23 - Novo Hamburgo-RS* 2x1 Paysandu 06/02 Grupo 17 - Nacional-AM 0x0 Ponte Preta* Grupo 18 - Inter de Limeira-SP* 1x0 Rio Branco-AC Grupo 32 - Brasiliense 1x1 Oeste-SP* Grupo 37 - Aparecidense-GO* 2x1 Botafogo 07/02 Grupo 3 - Brusque-SC 0x1 Ceará Grupo 6 - Atlético-ES 0x2 Remo Grupo 7 - São Caetano 1x1 Criciúma Grupo 8 - Cianorte-PR 2x0 ABC Grupo 11 - Ceilândia-DF 2x3 Avaí Grupo 13 - Parnahyba-PI 1x1 Coritiba Grupo 15 - Sinop-MT 0x1 Goiás Grupo 22 - Manaus-AM 2x2 CSA Grupo 24 - União Rondonópolis-MT 1x3 CRB Grupo 25 - Globo-RN 0x2 Vitória Grupo 26 - Corumbaense-MS 1x0 ASA Grupo 27 - Altos-PI 2x1 Atlético-GO Grupo 29 - Atlético-AC 1x1 Atlético-MG Grupo 33 - Santos-AP 1x2 Sport Grupo 34 - Ferroviário-CE 2x1 Confiança-SE Grupo 36 - São Raimundo-RR 0x1 Vila Nova-GO 2ª FASE 14/02 Grupo 51 - São Paulo x CSA Grupo 53 - Vitória x Corumbaense Grupo 60 - Fluminense-BA x Náutico 15/02 Grupo 45 - Fluminense x Salgueiro-PE Grupo 52 - Novo Hamburgo-RS x CRB Grupo 57 - Sport x Ferroviário-CE 20 ou 21/02 Grupo 41 - Atlético-PR x Tubarão-SC Grupo 42 - Ceará x Londrina-PR Grupo 43 - Internacional x Remo Grupo 44 - Criciúma x Cianorte-PR Grupo 46 - Avaí x Juventude-RS Grupo 47 - Coritiba x Uberlândia-MG Grupo 48 - Goiás x Boa Esporte Grupo 49 - Ponte Preta x Inter de Limeira-SP Grupo 50 - Paraná x Sampaio Corrêa Grupo 54 - Altos-PI x Bragantino-SP Grupo 55 - Atlético-MG x Botafogo-PB Grupo 56 - Figueirense x Oeste-SP Grupo 58 - Joinville x Vila Nova-GO A definir Grupo 59 - Aparecidense-GO x Cuiabá-MT 3ª FASE IDA E VOLTA Grupo 61 - Vencedor do Grupo 41 x Vencedor do Grupo 42 Grupo 62 - Vencedor do Grupo 43 x Vencedor do Grupo 44 Grupo 63 - Vencedor do Grupo 45 x Vencedor do Grupo 46 Grupo 64 - Vencedor do Grupo 47 x Vencedor do Grupo 48 Grupo 65 - Vencedor do Grupo 49 x Vencedor do Grupo 50 Grupo 66 - Vencedor do Grupo 51 x Vencedor do Grupo 52 Grupo 67 - Vencedor do Grupo 53 x Vencedor do Grupo 54 Grupo 68 - Vencedor do Grupo 55 x Vencedor do Grupo 56 Grupo 69 - Vencedor do Grupo 57 x Vencedor do Grupo 58 Grupo 70 - Vencedor do Grupo 59 x Vencedor do Grupo 60 4ª FASE IDA E VOLTA, A DEFINIR POR SORTEIO Classificado da 3ª fase x Classificado da 3ª fase Classificado da 3ª fase x Classificado da 3ª fase Classificado da 3ª fase x Classificado da 3ª fase Classificado da 3ª fase x Classificado da 3ª fase Classificado da 3ª fase x Classificado da 3ª fase OITAVAS DE FINAL IDA E VOLTA, A DEFINIR POR SORTEIO Sorteado Bloco A x Sorteado Bloco B Sorteado Bloco A x Sorteado Bloco B Sorteado Bloco A x Sorteado Bloco B Sorteado Bloco A x Sorteado Bloco B Sorteado Bloco A x Sorteado Bloco B Sorteado Bloco A x Sorteado Bloco B Sorteado Bloco A x Sorteado Bloco B Sorteado Bloco A x Sorteado Bloco B QUARTAS DE FINAL IDA E VOLTA, A DEFINIR POR SORTEIO Classificado das oitavas x Classificado das oitavas Classificado das oitavas x Classificado das oitavas Classificado das oitavas x Classificado das oitavas Classificado das oitavas x Classificado das oitavas SEMIFINAIS IDA E VOLTA, A DEFINIR POR SORTEIO Classificado das quartas x Classificado das quartas Classificado das quartas x Classificado das quartas FINAL IDA E VOLTA Finalista 1 x Finalista 2 ================================ REGULAMENTO - A primeira fase é disputada em uma única partida. A equipe visitante terá a vantagem do empate. - A segunda fase é disputada em uma única partida. Em caso de empate, a decisão irá para os pênaltis. A partir desta fase, os mandos de campo serão definidos através de sorteio público. - A partir da terceira fase, os confrontos passarão a ter duelos de ida e volta. O gol fora de casa não valerá como critério de desempate. Em caso de empate no placar geral, a decisão irá para os pênaltis. - Os confrontos da quarta fase serão definidos através de sorteio público, envolvendo 10 clubes oriundos da fase anterior. - Os confrontos das oitavas de final, definidos através de sorteio público, ocorrerão necessariamente entre um clube do Bloco A e um clube do Bloco B. O Bloco A contempla os oito clubes participantes da Taça Libertadores de 2018 (Chapecoense, Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Grêmio, Palmeiras, Santos e Vasco); já o Bloco B terá os cinco clubes classificados na quarta fase, além dos campeões, em 2017, da Copa do Nordeste (Bahia), Copa Verde (Luverdense) e Campeonato Brasileiro da Série B (América-MG). - Os confrontos das quartas de final e semifinais serão definidos através de sorteio público. ( * ) Classificado à fase seguinte ( ** ) Campeão