Naming rights da Havan é boato, afirma Atlético

Anúncio do patrocínio da Havan na camisa do Atlético, em novembro de 2017 (foto: Divulgação/Atlético-PR)

O Atlético Paranaense usou sua conta no Twitter para afirmar que não assinou contrato de naming rights com a Havan. Nas redes sociais, surgiu a especulação que a empresa pagaria R$ 20 milhões para colocar o seu nome no estádio do clube, que passaria a se chamar Arena Havan.

“Para acabar com os boatos, informamos que nenhum contrato de Naming Rights foi firmado entre o CAP e a Havan. Mais completa loja de departamentos do Brasil, com mais de 30 anos no mercado e 114 lojas em funcionamento, a Havan seguirá sendo uma das patrocinadoras do Furacão”, informou o Atlético, via Twitter, nessa quinta-feira (dia 8).

A Havan patrocina o Atlético desde novembro de 2017.