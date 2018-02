Recuperado de câncer, Ederson se reapresenta ao Flamengo

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Após a renovação contratual com Ederson por seis meses, o Flamengo anunciou nesta quinta-feira (8) que o meia está curado do câncer no testículo e iniciará o projeto de retorno ao futebol. Ele se reapresentou ao elenco e foi muito festejado pelos companheiros. O trabalho agora será destinado para que o jogador esteja à disposição da comissão técnica assim que possível. A expectativa é a de que ele retorne aos gramados entre março e abril.

A batalha do meia contra o câncer começou no ano passado, quando descobriu a doença através de um exame antidoping. O departamento médico do Flamengo investigou até chegar ao diagnóstico. A primeira cirurgia foi realizada em 28 de julho, quando o meia teve o testículo retirado e implantou-se uma prótese. A partir daí, sessões de quimioterapia até o último procedimento cirúrgico, feito no início de dezembro para a retirada de massa residual da região. Depois de um tratamento agressivo e da descoberta de que a doença começou no abdômen, o jogador celebrou a liberação dos médicos recentemente.

"Espero voltar em breve ao trabalho e jogar futebol. Sempre quis levar alegria às pessoas. Depois de tudo o que aconteceu, reforcei ainda mais a minha vontade".

Agora, Ederson terá a chance de tentar voltar ao futebol mais uma vez. Com a camisa rubro-negra, ele realizou 38 partidas oficiais e fez quatro gols. O meia está desde julho de 2015 na Gávea, mas sempre sofreu com problemas físicos. Antes da descoberta do câncer, o camisa 10 chegou a ficar 311 dias afastado dos gramados.

Os pouco mais de dez meses em recuperação começaram com uma tesoura aplicada pelo lateral corintiano Fagner. Na sequência, ele teve outras lesões e passou por uma cirurgia no joelho em setembro de 2016.