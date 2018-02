Mudança de jogos do São Paulo tira Rodrigo Caio de clássico com Santos

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A CBF anunciou, nesta quinta-feira (8), que o embate entre São Paulo e CSA, pela segunda fase da Copa do Brasil, será na próxima quarta-feira (14). O jogo poderia ocorrer somente em 21 de fevereiro, mas a data escolhida causou um efeito dominó incômodo ao time tricolor. A partida com o Ituano, em Itu, passou da próxima quinta-feira (15) justamente para o dia 21. O confronto é válido pela sétima rodada do Campeonato Paulista, mas só acontecerá depois da oitava, com clássico contra o Santos no Morumbi, dia 18. Rodrigo Caio, que levou terceiro amarelo contra o Bragantino na última quarta (7), perderia o jogo contra o Ituano por suspensão, mas agora será baixa no San-São, o que mais causou indignação entre os tricolores. Além disso, o clube se viu forçado a correr com a logística para o jogo da Copa do Brasil. Na manhã desta quinta foi preciso bloquear vagas em um hotel em Maceió e buscar passagens para a capital alagoana. Tudo isso para cerca de 50 pessoas e a somente cinco dias da viagem. Outra consequência da mudança está na programação de treinos. O elenco treinaria até sexta (9), folgaria no final de semana e teria mais três treinamentos até pegar o Ituano. Agora, para não prejudicar os atletas, que já haviam se programado para a folga dupla, o descanso de Carnaval foi mantido, mas serão apenas dois treinos antes de enfrentar o CSA. A segunda fase da Copa do Brasil será decidida em partida única. Diferentemente do duelo com o Madureira, o São Paulo não terá a vantagem do empate. Caso o jogo fique empatado no tempo normal, a vaga será decidida nos pênaltis.