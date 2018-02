Deputado do Paraná quer criminalizar exibição de genitais para fins artísticos

(foto: Arquivo Bem Paraná)

O deputado federal paranaense Fernando Francischini (SD) apresentou projeto que pretende tornar crime a exibição de órgãos genitais para fins artísticos. Como justificativa da proposta, Francischini cita dois casos ocorridos no ano passado: a exposição “Queermuseu – Cartografias da Diferença na Arte Brasileira,”, realizada no Centro Cultural Santander, em Porto Alegre (RS); e a performance do coreógrafo Wagner Schwartz no Museu de Arte Moderna (MAM), de São Paulo (SP). Francischini alega que pretende “combater a erotização disfarçada na forma de arte”.

