Filho de Alex Mineiro treina no Atlético

(foto: Divulgação/Atlético-PR)

O Atlético Paranaense recebeu na última terça-feira (6) um novo atleta para a categoria Sub-17. A chegada de Michael Alves da Silva Cardoso chama atenção por um motivo: ele é filho de um dos maiores ídolos da história do Clube, o artilheiro Alex Mineiro.



Atacante como o pai, Michael chega ao CAT Alfredo Gottardi após um período de avaliações no Trieste, parceiro do Furacão. Antes disso, jogou por seis anos na Itália. Na última terça-feira (6), ele assinou contrato de formação com o Rubro-Negro e já começou a treinar com a equipe.



Alex Mineiro acompanhou Michel na assinatura do contrato e fez uma entrega simbólica de sua camisa ao filho. “O Atlético Paranaense foi o Clube que me deu oportunidade de aparecer para o cenário nacional. Aqui, eu pude ser campeão brasileiro e fazer história com essa camisa. Espero agora que o Michael possa ser muito feliz aqui. Vai depender só dele. O Clube dá toda a estrutura necessária para que ele possa mostrar seu futebol, fazer seus gols e trazer mais títulos para o Furacão”, disse o artilheiro.



Michael nasceu em março de 2001 e tinha oito meses quando o pai escreveu seu nome da história atleticana ao marcar oito gols decisivos que deram ao Rubro-Negro o título de campeão brasileiro. “Vou me esforçar ao máximo para fazer a minha história. Nunca imaginei receber essa camisa do meu pai. É muita felicidade mesmo. Esse nome é um grande peso para carregar, mas também um grande incentivo”, afirmou.