Ataque aéreo do regime sírio deixa 59 mortos perto de Damasco

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ataques aéreos do regime sírio deixaram 59 civis mortos nesta quinta-feira (8) em Ghouta, na região da capital Damasco. Entre as vítimas havia 15 crianças, segundo a ONG Observatório Sírio de Direitos Humanos. Outros 139 ficaram feridos. É o quarto dia de ataques do regime sírio nessa região controlada pelos rebeldes que lutam contra o ditador Bashar al-Assad. O Exército sírio ainda não se manifestou sobre os bombardeios desta quinta. A Cruz Vermelha afirmou estar preocupado com a deterioração da segurança e das condições humanitárias na região de Ghouta, formada por pequenas cidades-satélite e fazendas.