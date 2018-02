Faustão passa por angioplastia após ser diagnosticado com obstrução de artéria

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Fausto Silva, 67, passou por uma angioplastia nesta quarta-feira (7) após diagnosticado com a obstrução de uma artéria durante um exame de rotina. O apresentador do "Domingão do Faustão" passa bem e a previsão é que ele tenha alta ainda nesta quinta (8). As informações foram confirmadas pela assessoria da Globo à reportagem. Ainda segundo a emissora do artista, o programa do próximo domingo (11) já estava gravado e vai ao ar normalmente. No domingo seguinte ao Carnaval (18), a atração deve voltar a ser transmitida ao vivo.