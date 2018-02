Da Redação Bem Paraná com assessoria

A Uninter lança mais de 30 novos cursos de pós-graduação para todo o Brasil, como Nutrição no Esporte e na Atividade Física, Direito Desportivo e Direto Federal na Prática. O lançamento oficial aconteceu na última semana, em Curitiba, cidade sede do centro universitário, durante o evento FUTURIZE-SE, que promoveu uma reflexão sobre o futuro do trabalho e da educação.

Gustavo Caetano, fundador da Samba Tech, eleita por três vezes uma das 100 empresas mais inovadoras do mundo, foi o principal palestrante do evento. “Como criar soluções inovadoras se vivemos em uma sociedade que sobrevive de metas? É o que a Uninter está fazendo, olhando para os desafios futuros”, ressaltou.

A instituição é o maior centro universitário do país e referência na Educação a Distância (EAD). “Conectamos 200 mil alunos de todo o Brasil, levando conhecimento, habilidades e nossos valores”, afirma o reitor Benhur Gaio.

Os novos cursos de pós-graduação foram desenvolvidos para atender as necessidades do mercado, em temáticas ligadas à educação, à tecnologia, à saúde e à sustentabilidade. “O nosso foco é formar profissionais que acompanhem as mudanças da sociedade e que busquem soluções para um mundo melhor”, explica Nelson Castanheira, pró-reitor de pós-graduação, pesquisa e extensão da instituição. “Muitos cursos são totalmente novos, outros foram reformulados e estão atualizados”, detalha.

Ao todo, são ofertadas mais de 80 opções em diversas áreas, nas modalidades semipresencial e a distância (EAD), variando conforme cada curso. Além disso, existe a opção flex, que permite ao aluno personalizar o curso com as disciplinas de maior interesse.

“O mercado mudou e o estudante também. Ele quer flexibilidade, autonomia e customização, para ajustar a grade de matérias de acordo com o seu tempo e demanda pessoal”, explica Castanheira.

Confira a lista com os novos cursos:



Pedagogia empresarial

Orientação educacional

Supervisão escolar

Gestão escolar

Orientação, supervisão e gestão escolar

Metodologia do ensino de biologia

Metodologia do ensino de química

Metodologia do ensino de física

Metodologia do ensino de artes

Metodologia do ensino na educação superior

Metodologia do ensino religioso

Metodologia do ensino de língua inglesa

Metodologia do ensino de português para estrangeiros

Metodologia do ensino de língua portuguesa e estrangeira

História e cultura afrobrasileira e indígena

Metodologia do ensino de história

Metodologia do ensino de geografia

Metodologia do ensino de matemática

Alfabetização e letramento

Educação infantil

Nutrição no esporte e na atividade física

Direito desportivo

Engenharia de produção

Energias renováveis

Dimensionamento de circuitos elétricos industriais

Engenharia de software para dispositivos móveis

Gestão da tecnologia da informação

Gestão de recursos hídricos

Perícia e auditoria ambiental

Educação ambiental e sustentabilidade

Gestão ambiental e desenvolvimento sustentável

Inscrições e aulas

As aulas começam a partir de 5 de março. A matrícula pode ser feita pessoalmente em um dos 600 polos de apoio presencial distribuídos em todos os estados brasileiros. Também é possível se inscrever pelo site uninter.com ou, ainda, pela Central de Relacionamento com o Cliente (CRC) no 0800 702 0500.