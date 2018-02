Cabify realiza dupla ação de Carnaval em Curitiba

A Cabify, plataforma inteligente de mobilidade urbana, mais uma vez marca presença na cidade de Curitiba, garantindo o melhor do Carnaval para todos os usuários. Em ritmo de folia, os curitibanos vão usufruir de dois grandes benefícios incluindo descontos em bares e também em viagens para diversos pontos da cidade.

Para garantir conforto, segurança e diversão, para que possam entrar no clima da folia no melhor de Curitibana, os usuários da Cabify terão descontos e cortesias nas principais casas noturnas da cidade. Todos que apresentarem a corrida realizada de Cabify até os estabelecimentos terão, além de desconto, cortesias oferecidas pelas casas, como doses duplas. A promoção é válida até dia 14 de fevereiro e precisam conter o endereço do estabelecimento no campo "destino" do app da Cabify.



Veja abaixo os estabelecimentos que contemplam a promoção :



Mercadoteca

Código de desconto em corridas Cabify, de 09/02 a 14/02.

James Bar

Código de desconto em corridas Cabify, de 07/02 a 14/02.

Jokers Pub

R$ 5 de desconto na conta mediante apresentação da corrida no app, de 08/02 a 14/02. Sujeito à abertura da casa.

Sheridans

Um shot de catuaba mediante a apresentação da corrida no app, de 09/02 a 14/02.

Sujeito à disponibilidade e abertura da casa.

Soviet

Um shot de catuaba mediante a apresentação da corrida no app, de 09/02 a 14/02.

Sujeito à disponibilidade e abertura da casa.

Peppers

Um shot de catuaba mediante a apresentação da corrida no app, de 09/02 a 14/02.

Sujeito à disponibilidade e abertura da casa.

Cervejaria Maniacs

Double Chopp Ipa, Summer ou Pilsen nos dias do Carnaval, mediante a apresentação da corrida no app, de 09/02 a 13/02.

Sujeito à disponibilidade e abertura da casa.

Bossa Bar

Drink Bossa Folia mediante a apresentação da corrida no app, de 09/02 a 14/02.

Sujeito à disponibilidade e abertura da casa.

Aqueces Bar

Drink Aqueces Folia mediante a apresentação da corrida no app, de 09/02 a 14/02.

Sujeito à disponibilidade e abertura da casa.

Além de garantir que os usuários possam ir e voltar de cada um desses lugares com mais conforto e segurança, a Cabify também oferece a todos os curitibanos que pensam em viajar, ou passar o carnaval fora descontos em corridas como no aeroporto e na rodoviária de curitiba. Todos os usuários que inserirem o código SOUCARNAVALCWB na aba de promoções do app, ganham 20% OFF (desconto máximo de R$ 10) em até 10 corridas na categoria lite.

O código válido da 0h do dia 9 de fevereiro até as 21h59 do dia 14 de fevereiro. Os lugares selecionados em Curitiba, como pontos de origem ou destino que contemplam a promoção são: Aeroporto Afonso Pena, Rodoviária de Curitiba, James Bar, Jokers Pub, Sheridans, Soviet, Mercadoteca, Maniacs, Peppers e Bossa Bar. É necessário que os endereços dos locais estejam nos campos "origem" ou "destino" do app da Cabify.