Paranaense participa do concurso Mr. América 2018

Redação Bem Paraná, com assessoria de imprensa

08/02/18 às 18:20 Redação Bem Paraná, com assessoria de imprensa

O fisioculturista e personal trainer paranaense, Fabrício Pacholok, atleta da Black Skull, vai participar do concurso internacional Miss e Mr. América 2018. O evento vai premiar competidores em diversas modalidades inclusas nas categorias fitness e de fisioculturismo, e acontece entre os dias 16 e 18 de fevereiro deste ano em Bogotá, na Colômbia.

Para Fabrício Pacholok, garantir uma vaga em um dos maiores concursos de fisioculturismo da América é resultado de muito esforço e dedicação. “As últimas competições que participei foram o Campeonato Sul Brasileiro e o Mr. Santos, nas quais fiquei em segundo lugar. Foram elas que me deram a vaga para o Mr. América, campeonato que vou disputar na Colômbia”, comenta Pacholok.

Fabrício Pacholok nasceu em 1984, em Telêmaco da Borda, no Paraná. O atleta tem 32 anos e é fisioculturista e personal trainer. Bacharel em Educação Física pela PUC – PR, Pacholok já foi campeão em diversos concursos de fisioculturismo pela IFBB (Federação Internacional de Fisiculturismo & Fitness), incluindo o Top 3 Brasileiro de 2015. Com 1,85m de altura e 130kg, Fabrício é personal trainer de diversas celebridades, como Kelly Key e Fernanda Sierra, e preparador físico de personalidades do UFC, como Maurício Shogun e Elizeu Capoeira.

Ficha Técnica

Altura: 1,85m

Peso Pre Contest: 130kg

Peso Off Season: 150kg

Idade: 32 anos

Naturalidade: Curitiba - PR