Devido ao sucesso da primeira edição, o Shopping Jardim das Américas decidiu criar a segunda edição da Corrida Kids. No domingo, dia 25 de março, às 10h30, será dada a largada para a 2ª Corrida Kids Shopping Jardim das Américas, evento esportivo com a organização dos Amigos da Corrida e Ciclismo. Crianças de 02 a 12 anos poderão participar da prova que acontecerá em frente ao Shopping. O grande objetivo é incentivar a atividade física desde a infância e assim criar uma geração saudável. O evento conta com apoio da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude da Prefeitura de Curitiba e também vai comemorar o aniversário de 325 anos da capital.

A corrida terá percursos de 80 a 600m e será dividida de acordo com a faixa etária. Serão disponibilizadas duas formas de inscrição:

1) Inscrição com kit básico: valor de R$ 25,00 + tx (Número de peito + kit pós-prova).

2) Inscrição com kit completo: valor de R$ 40,00 + tx (Número de peito + 1 camiseta do evento + 1 copo personalizado + kit pós-prova).

O prazo limite para as inscrições será no dia 15 de março ou quando terminarem as vagas, limitadas a 400 crianças. As inscrições deverão ser feitas exclusivamente no site www.ticketagora.com.br, mediante preenchimento de cadastro.

Serviço:

2ª Corrida Kids no Shopping Jardim das Américas

Data: 25 de março

Largada: 10h30 em frente ao Shopping

Av. Nossa Senhora de Lourdes, 63 - Jd. das Américas

(41) 3366-5885