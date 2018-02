Com 1,6 mil estabelecimentos, Curitiba ganha startup de gestão de negócios de beleza

O Brasil já é o terceiro maior mercado consumidor de produtos e serviços do setor da beleza no mundo. Curitiba segue a tendência, somando 1.592 estabelecimentos ligados ao segmento, um mercado que, segundo Sindicato dos Institutos de Beleza, Salões de Cabeleireiros e Centros de Estética de Curitiba e Região Metropolitana (Sincaces), cresce, em média, 30%.

Diante deste cenário promissor, a Frizzar, software de gestão de negócios de beleza fomenta o Programa de Aceleração, algo inédito e inovador no Brasil para salões de beleza e barbearia e viabilizado por meio de profissionais especializados que darão o suporte de marketing financeiro, de consultoria em gestão e liderança, comportamento e contabilidade.

O intuito da aceleração é capacitar proprietários e administradores desses espaços da beleza; ensinando como utilizar as principais ferramentas de gestão, para alavancar o crescimento do negócio.

O programa selecionará, nessa primeira versão, apenas empreendedores com estabelecimento da beleza localizados em Curitiba. Os negócios indicados para a Aceleração receberão as mentorias de forma gratuita no período de três meses.

Como fazer: As inscrições estão abertas com previsão de encerramento no dia 09 de março. Para realizar a inscrição basta entrar no link: frizzar.com.br/l/tbb e se inscrever. Setores como salões, barbearias, clinicas de estéticas, entre outros que prestam serviço na área da beleza.

Todos os dados devem ser preenchidos e quanto mais completa a inscrição mais chances de ser escolhido. Serão analisados vários critérios como a região do estabelecimento, potencial de crescimento do negócio, mas principalmente, o potencial do empreendedor que está à frente do empreendimento.