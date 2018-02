SPFW de inverno será inspirada em estilista Conrado Segreto

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A São Paulo Fashion Week, edição de inverno SPFWN 45, acontecerá entre os dias 22 e 26 de abril no pavilhão das Culturas Brasileiras, no parque Ibirapuera. As duas edições da SPFW 2018 acontecerão no mesmo espaço, segundo os organizadores do evento. Em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura e o circuito de museus da cidade, os desfiles acontecerão também em outros 13 pontos da cidade —ainda sem definição. Essa pluralidade de espaços, diz a SPFW, é uma forma de ampliar o movimento de ocupação da cidade promovido nos últimos anos pela semana de moda. Na edição de inverno, a São Paulo Fashion Week vai se inspirar em Conrado Segreto (1960-1992), cuja paixão era a mistura de materiais e volumes. O estilista paulista era focado na roupa sob medida e nos desfiles fechados em casarões de clientes. "A SPFWN 45 celebra o impacto e a liberdade próprios da criação", diz a organizadora do evento. O line-up das marcas que estarão na passarela ainda não foi divulgado.