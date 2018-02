Linense visita São Bento na reestreia de treinador

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Linense visita o São Bento nesta sexta-feira (9), às 19h15, no estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba, sob novo comando técnico. O clube alvirrubro anunciou Márcio Fernandes na última terça-feira (6), horas após demitir Moacir Júnior. O treinador chega com a missão de evitar o rebaixamento da equipe de Lins no Campeonato Paulista, no qual só somou três pontos, com uma vitória em cinco rodadas. Apesar de recém-contratado, o comandante é um velho conhecido dos torcedores: ele levou o time às quartas de final do Estadual no ano passado. Fernandes não terá vida fácil em seu jogo de reestreia. O São Bento faz ótima campanha: soma oito pontos —com duas vitórias, dois empates e apenas uma derrota— e é vice-líder do grupo C, o mesmo do Palmeiras. Boavista garante vaga na final da Taça Guanabara RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - De maneira dramática, o Boavista garantiu, nesta quinta-feira (8), sua vaga na final da Taça Guanabara, primeiro turno do Campeonato Carioca de 2018. Diante do Bangu, o time de Saquarema empatou por 2 a 2 e avançou graças à campanha da fase de grupos, superior à do rival. No primeiro tempo, o Boavista abriu 2 a 0, graças a dois gols do experiente Fellype Gabriel, e deu a impressão de que dominaria a partida. No entanto, o Bangu empatou na etapa final e chegou a acertar uma bola no travessão. Classificado, o time espera agora a definição de seu adversário, que sai da semifinal entre Botafogo e Flamengo. Os dois times medem forças no sábado (10), em Volta Redonda, às 16h30. O campeão do turno se garante nas semifinais do Campeonato Carioca 2018.