Ana Paula chora no confessionário do 'BBB' e pede orações à mãe

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ana Paula amanheceu chorosa nesta quinta-feira (8) no "BBB 18". A "bruxinha" entrou no confessionário aos prantos e pediu orações das pessoas e da mãe. "Quem puder botar meu nome na lista da igreja, se puderem orar um pouquinho só por mim, mandar energia positiva, porque está muito difícil", suplicou a confinada. "Meu corpo está melhor, mas eu tenho febre constante, minha boca tá doendo", reclamou ela, que durante a festa ficou reclusa e quase não interagiu. "Mãe, acende uma vela pro meu anjo da guarda?", pediu a catarinense, que em seguida solicitou atendimento médico para a equipe do reality. "Produção, alguém pode me dar um remédio para dor? Está doendo muito e eu não consigo dormir. Ontem [quarta-feira, 7], eu fiz gargarejo e a minha boca ficou em carne viva", suplicou. Com dor de garganta e febre há quatro dias, a estudante chegou a culpar a má alimentação do grupo "Tá Com Nada", e acabou sendo vítima de uma fofoca entre Jéssica e Paula. "Ela disse que tem uma alimentação saudável, por isso está doente. Então, ela não é uma jogadora tão forte assim. Já que todo mundo está comendo a mesma coisa e só ela está assim", alfinetou Paula. Nesta quinta-feira (8), os participantes se enfrentarão em mais uma prova do líder. Lucas deixará a liderança, e um novo paredão deve se formar no domingo (11). Kaysar está protegido contra qualquer veto na prova, graças à eliminada Jaqueline que o escolheu para proteger.