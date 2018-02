SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com 40 anos recém-completos em janeiro, Thiago Lacerda mostrou que está em boa forma. No preparo para o Carnaval, o ator deu um "close" na praia da Barra da Tijuca nesta quinta-feira (8) enquanto fazia exercícios com seu personal trainer. Após o treino, o galã deu um mergulho refrescante no mar, vestindo sunga preta. Em seguida, foi alongar com o personal, fazendo cara de dor.