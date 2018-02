Anitta é convidada por estudantes brasileiros para palestrar nos EUA 

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Anitta, 24, foi convidada para dar uma palestra na "Brazil Conference at Harvard & MIT", evento organizado por brasileiros que moram em Boston, nos EUA, nos dias 6 e 7 de abril de 2018. Segundo nota divulgada pela organização nesta quinta-feira (8), o nome de Anitta foi escolhido porque sua "história de constante batalha reflete a situação de muito brasileiros". Ainda de acordo com o comunicado enviado à imprensa, a vida da cantora, de "superação e sucesso", serve de inspiração. No texto, a organização também reforça que o evento é organizado e liderado exclusivamente por estudantes, e não pelas instituições às quais os alunos são vinculados. Desde que o convite veio à tona, alguns portais on-line noticiaram que a cantora fora convidada pela Universidade Harvard, informação falsa. Este será o quarto ano da "Brazil Conference", que já teve o juiz Sergio Moro, a ex-presidente Dilma Rousseff e o velejador Lars Grael como palestrantes. Até a publicação deste texto, a artista não havia se pronunciado sobre o convite. VIDA DE ANITTA Com frequência, Anitta lembra de suas origens em discursos e shows. Em outubro de 2017, após receber o Prêmio Multishow de melhor cantora do ano, Anitta comemorou em publicação feita no Instagram lembrando seu começo de carreira. "Um dia eu espero poder e conseguir mostrar pra vocês o quanto é difícil trilhar este caminho que escolhi sendo mulher, jovem, transparente e favelada. Crescer onde cresci, sem grana, sem estrutura, sem oportunidades, começar cantando o ritmo que sofria preconceito por maior parte da população, ser sensual, ser solteira (ok, agora finalmente não mais), livre, estudiosa, esforçada, trabalhadora, dedicada, independente, 'pegadora' e plastificada assumida num país 'conservador'", escreveu.