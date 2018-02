Ex-prefeito acusado de matar adversário ganha liberdade provisória

Para escapar de prisão, ex-prefeito de Piên tentou se esconder em sótão (foto: Reprodução / Polícia Civil )

O Tribunal de Justiça do Paraná (TJ) concedeu nesta quinta-feira (8) liberdade provisória ao ex-prefeito de Piên, Gilberto Dranka (PSD). Preso desde 31 de janeiro de 2017, Dranka é acusado de encomendar o assassinato do prefeito eleito do município de Piên, Loir Drevek (PMDB), em dezembro de 2016.

Dranka fará uso de tornozeleira eletrônica para responder ao processo em liberdade. Outros três réus são acusados no processo que investiga a morte de Drevek.

O criminalista Cláudio Dalledone Junior defende a inocência de seu cliente e afirma que Dranka é vítima de "investigação confusa e falha". Segundo ele, existem elementos que apontam autoria do crime, assim como seus verdadeiros mentores. “Dranka não está, nem nunca esteve envolvido neste crime. No tempo certo, todos os fatos serão esclarecidos e a verdade virá à tona”, decretou Dalledone.

Dranka e outras três pessoas são acusados de encomendar a morte do prefeito eleito Loir Dreveck, de 52 anos, menos de um mês antes de ele de tomar posse no cargo. O presidente da Câmara de Piên, Leonides Maahs (PR), também é acusado de ter contratado um matador de aluguel para executar o prefeito eleito.

Dranka foi prefeito de Piên por dois mandatos, eleito em 2008 e 2012.

Crime

Junto com a família, quase dois meses após as eleições, Dreveck estava em um carro da prefeitura quando foi surpreendido por um motociclista que efetuou diversos disparos. O prefeito eleito foi encaminhado em estado grave a um hospital em São Bento do Sul, Santa Catarina, mas não resistiu aos ferimentos e morreu três dias depois.

Gilberto Dranka foi preso por policiais do Cope (Centro de Operações Policiais Especiais), no dia 31 de janeiro. Elke estava escondido no forro da sua casa, que fica no município de Pien, na região metropolitana de Curitiba.

Logo após o crime, para escapar de prisão, ex-prefeito de Piên tentou se esconder em sótão de sua casa. Imagens divulgadas pela polícia na época mostram o momento da prisão do ex-prefeito. Sujo de gesso, apenas de cueca, Dranka foi flagrado pelos policiais enquanto tentava se esconder entre o forro e o telhado da casa. “Calma, eu não vou fazer nada”, disse o prefeito após ser deitado no chão para ser algemado.