Vasco anuncia rescisão de contrato com Luis Fabiano

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Vasco anunciou a rescisão de contrato com Luis Fabiano na noite desta quinta-feira (8). Em nota oficial, o clube enalteceu o profissionalismo e a compreensão do atacante, que abriu mão de um grande valor que tinha a receber. "O Presidente Alexandre Campello, diretoria e comissão técnica agradecem os serviços prestados pelo jogador, que desde as nossas primeiras conversas se mostrou um profissional acima da média e compreensivo", disse o clube em comunicado oficial.

Com uma série de lesões e cirurgias, Fabuloso disputou apenas 20 partidas pelo Vasco e fez seis gols. O jogador está em tratamento pós-operatório no Reffis do São Paulo e não está descartado o retorno do ídolo tricolor. Uma aposentadoria também é outra possibilidade. O atacante também se manifestou por meio de sua assessoria de imprensa, divulgando um vídeo em que agradece ao clube carioca pela oportunidade.

"Achei que não seria justo com o clube e com o torcedor vascaíno fazê-los esperar mais alguns meses pela minha recuperação num momento tão importante para o clube, em meio à Libertadores e ao Campeonato Carioca. Agradeço imensamente à diretoria do clube pela compreensão da minha situação e ao torcedor vascaíno por todo o carinho que dedicou a mim desde a minha chegada ao clube. Tenham certeza de que, apesar de a passagem ter sido mais curta do que eu desejava, o Vasco é um clube que estará sempre no meu coração", afirmou.