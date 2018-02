Feriado de Carnaval terá rodízio suspenso, estradas lotadas e muito calor em SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Apesar das ruas lotadas de blocos e do sambódromo pronto para os desfiles, muitos paulistanos deverão curtir o feriado de Carnaval longe da capital paulista. Segundo a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego), cerca de 1,9 milhão de veículos deixarão a cidade para levar fantasias e serpentinas ao litoral e ao interior do Estado. Com isso, as estradas do Estado devem registrar movimento mais intenso já a partir da tarde desta sexta (9), mantendo fluxo alto durante todo o sábado (10). As concessionárias estimam que o trânsito volte a piorar entre segunda e terça-feira (13) pelo retorno dos foliões (veja mais abaixo). Já para quem ficar em São Paulo, o rodízio de veículos estará suspenso entre segunda e quarta-feira (14). Apenas a ZMRC (Zona de Máxima Restrição à Circulação de Caminhões) e a ZMRF (Zona de Máxima Restrição ao Fretamento) continuarão a funcionar no período. Agências bancárias, dos Correios e do Poupatempo estarão fechadas na segunda e terça. Já na quarta, os Correios operarão normalmente, enquanto os outros dois terão expediente apenas depois das 12h. Alguns sacolões e mercados municipais da capital paulista também fecharão, mas apenas na terça-feira de Carnaval. Entre os mercados abrirão apenas o Central Leste, o Penha, o Pirituba, o Sapopemba, o Vila Formosa, o Teotônio Vilela e o Pátio Pari. Já o tempo deve continuar quente, pelo menos, até a segunda-feira. Segundo o Climatempo, o sol aparece e eleva as temperaturas já nas primeiras horas do dia, podendo superar os 30°C durante a tarde, quando também podem ocorrer pancadas de chuvas. O tempo deve mudar na terça, quando o surgimento de mais nuvens, queda de temperaturas e possibilidade de chuva a qualquer hora do dia. Os termômetros devem marcar entre 20°C e 26°C na terça e entre 21°C e 29°C na quarta, quando o sol volta a prevalecer.