Bares apostam no diferente para atrair público roqueiro

A capital paranaense, tradicionalmente rockeira com um grande número de bandas que se destacam no circuito underground, atrai um público que busca diversão no feriado de Carnaval para curtir a música que mais aprecia. São pessoas que moram na cidade e turistas que procuram diversão ao som do bom e velho rock´n´roll. Seguindo essa tendência, a Fan Music em parceria com o Empório São Francisco, inaugura no Carnaval 2018 o Cabaret do Rock. Bandas de rock estão programadas para tocar ao vivo a noite inteira.

Outras atrações também estão confirmadas para o Cabaret do Rock no Empório. De 09 a 13 de fevereiro, a atriz Larissa Maxine, uma das mais importantes performers burlescas do país, sobe ao palco com apresentações originais, únicas e sensuais. Maxine lota casas de shows Brasil afora explorando características do horror e do humor. Bailarinas curitibanas também terão espaço com coreografias especialmente criadas por Helen de Aguiar. Além disso, outras surpresas estão reservadas nos intervalos dos shows.Hoje. o Empório traz show da banda Sexofone, no sábado é a vez de Syd Vinicius, no domingo, Anacrônica, na segunda, Ronnie Blues Trio e na terça, Rockavengers. Os ingressos custam R$ 15 para elas e R$ 20 para eles.

No Crossroads, o Carnaval é rock, soul e outros sons, que não sejam samba, axé e afins. Hoje está reservada ao soul, R&B, blues e folk com Milk´N´Blues e Lenhadores da Antártida. No sábado (10), as bandas pratas da casa, Backstage e Crackerjack Band comandam a noite com hard rock e os clássicos, Aerosmith, Bon Jovi, Queen, entre outros. O domingo (11) está reservado para os apreciadores aos grandes nomes do rock com Zé Rodrigo e banda, que fará seu show “I Love Rock & Roll”. Para fechar o “O Carnaval é Rock”, na segunda (12) a banda República Pine vai embalar o público com aquele repertório democrático recheado de hits do indie, grunge e rock. As entradas custam na terça (06) – R$10,00 (masculino) e mulheres têm entradas gratuita. Double de chope até 0h. Na quinta (08), a entrada é gratuita. De sexta (09) a segunda (12), a entrada custa R$30,00 (feminino/masculino) e o valor é revertido em consumação, das 21h a 0h.