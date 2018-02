Carnaval 2018 chega mais caro

A média da inflação dos itens mais consumidos no Carnaval 2018 ficou em 5,32% entre fevereiro de 2017 e janeiro deste ano, acima dos 3,22% da inflação do período, segundo o IPC/FGV, medido pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (FGV IBRE). A alta no carnaval foi puxada pelo preço dos combustíveis, que acelerou nos últimos 12 meses: a gasolina subiu 13,61%, enquanto o GNV aumentou 9,61% e o etanol 4,02%.

Para quem for pegar a estrada ou curtir o carnaval de rua, a boa notícia é que o preço das bebidas compradas no supermercado ajudou a esfriar o aumento dos outros itens. Bebidas destiladas (0,02%), cerveja (0,47%) e refrigerantes e água mineral (1,55%) não tiveram aumento real, ficando abaixo da inflação do período, assim como as refeições em bares e restaurantes, que tiveram alta de 3,15%.

Na contramão estão as “outras bebidas alcoólicas”, cujos preços subiram mais que o dobro da inflação, registrando alta de 7,45%.