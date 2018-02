Detran alerta para cuidados ao escolher o transporte escolar

O período de volta às aulas requer cuidado dos pais ao escolher um serviço de ônibus ou van para levar os pequenos às escolas. O Departamento de Trânsito do Paraná (Detran) faz um alerta para que a contratação do transporte escolar garanta segurança e tranquilidade.

“É importante que os pais conversem com os prestadores de serviço sobre a manutenção dos equipamentos de segurança, a qualificação do motorista e o tratamento dado aos passageiros. Além de toda a questão regulamentar, é importante observar como o condutor se comporta no trânsito, conversar com outros familiares e até mesmo com representantes da escola para ter mais referências do tratamento dado às crianças”, lembra o diretor-geral do Detran, Marcos Traad.

Para saber se o serviço é legal, observe se no para-brisa do veículo, do lado superior direito, existe o adesivo de Licença para Trafegar. O documento, emitido pelo município ou pelo Detran, tem validade de seis meses e certifica que o veículo passou por vistoria. No material ainda é possível conferir o número máximo de passageiros permitido para o embarque.

O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) determina que o condutor de transporte escolar tenha mais de 21 anos, carteira de habilitação categoria “D”.