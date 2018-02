Do ‘vocês são loucos’ ao ‘quero ser como vocês’

Quando começaram a construir o barco, recorda Júnior, a primeira reação das pessoas era dizer ‘você é louco’, seguido do desalentador comentário ‘isso não vai dar certo’. Até mesmo a mãe de Ana Paula duvidava do êxito na empreitada, sempre ressaltando que jamais iria visitá-los no barco por conta do medo. Hoje, a situação já é totalmente diferente, ao ponto de muitos desejarem seguir os passos do casal.

“Recentemente a minha sogra veio a primeira veaz aqui e passou o dia com a gente. No dia seguinte nos ligou dizendo que adorou e já avisou que vai ficar mais três dias”, conta um orgulhoso Júnior. “As pessoas são muito céticas. Somos criados dentro de um quadrado e qualquer coisa fora disso gera insegurança. Hoje, aquelas mesmas pessoas que duvidavam curtem horrores aqui quando nos visitam, dizem que é muito bom e falam que também querem mudar de vida”, complementa.