Movimento intenso para as praias começa às 9 horas

Pico no fluxo na BR-277 sentido praias deve ser entre 17 e 18 horas (foto: Franklin de Freitas)

O feriado de Carnaval é um dos mais movimentados nas rodovias que levam aos litorais do Paraná e de Santa Catariana, a BR-277 e a BR-376, respectivamente. No trecho da BR-227, entre Curitiba e o Litoral do Estado, são estimados 225 mil veículos circulando no dois sentidos da rodovia de hoje a quarta-feira. Segundo a Concessionária Ecovia, o fluxo mais intenso começa já às 9 horas e deve se intensificar ao longo do dia, durando até a noite. O pico do movimento de saída de Curitiba deve ser entre 17 e 18 horas, hoje e das 6 ás 19 de amanhã.

Na BR-376, que leva ao Litoral catarinense, é esperada a circulação de 60 mil veículos por dia durante o Carnaval. No trecho entre Curitiba e a divisa com Santa Catarina, o pico deve acontecer entre 14 e 24 horas de hoje e 6 e 16 horas de amanhã. Por causa do movimento, as polícias rodoviárias Federal e Estadual estão com as operações de Carnaval, de reforço na fiscalização.

Ferryboat

No Litoral do Paraná, os motoristas também devem esperar por mjuito tgráfego e lentidão em alguns pontos. No ferryboat entre Matinhos e Guaratuba, também acontece horários de pico. Segundo o DER-PR No sentido Matinhos-Guaratuba, o DER-PR o horário de pico hoje será entre meio-dia e 23 horas, amanhã das 8 às 23 horas; segunda até as 9 horas, devido à volta da Caiobanda, e fluxo alto após as 15 horas, em função da Guaratubanda.

Já entre Guaratuba e Matinhos, a expectativa de maior movimento é no domingo, após as 15 horas, por causa da Caiobanda, na terça até as 9 horas, com o retorno da Guaratubanda, e do meio-dia até as 2 horas de quarta-feira, quando a previsão é de fluxo intenso das 9 às 22 horas.