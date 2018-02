Após 3 anos, atividades na Praça Oswaldo Cruz são retomadas

Piscina agora está coberta (foto: Geraldo Bubniak)

A Secretaria Municipal do Esporte, Lazer e Juventude (Smelj) abriu nesta semana as inscrições de rematrículas para as atividades físicas e esportivas do Centro de Esporte e Lazer (CEL) Dirceu Graeser, localizado na Praça Oswaldo Cruz. A unidade, que passou por uma longa reforma, retomará as atividades a partir de março, mês do aniversário de 325 anos de Curitiba.

Inicialmente serão promovidas atividades de natação (na piscina agora coberta), ginástica e musculação. Ao longo do ano a Smelj realizará parcerias para a abertura de novas turmas em diversas modalidades esportivas e paradesportivas. A expectativa é que sejam atendidos aproximadamente 2.200 pessoas por mês na unidade.

Até o dia 16 de fevereiro serão priorizadas as rematrículas de alunos que frequentavam as atividades da unidade em 2014. A partir de 19 de fevereiro serão abertas as inscrições de matrículas para novos alunos.