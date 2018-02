Durante o Carnaval, Curitiba terá obras com bloqueios de rua

Cruzamento em obras no Tarumã (foto: Franklin de Freitas)

O feriado prolongado de Carnaval vai ter folia, mas também obras programadas em Curitiba e região realizadas pela Prefeitura, Coordenação da Região Metropolitana e concessionárias. Algumas delas terão bloqueios de trânsito.

Amanhã, a partir das 8 horas, o cruzamento da Avenida Victor Ferreira do Amaral com a Rua Konrad Adenauer, no Tarumã, será bloqueado por causa de obras de drenagem que são feitas na região. Na Victor Ferreira do Amaral, sentido bairro-Centro, o trânsito ficará em meia pista nas proximidades do cruzamento com a Konrad Adenauer. Os trabalhos têm previsão de serem concluídos na quarta-feira.

Comec

A Comec (Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba) informa que o trânsito no final da Avenida Salgado Filho, em Curitiba, terá bloqueios intermitentes (intervalados), na semana de 12 a 16 de fevereiro, para realização de obras. Os bloqueios acontecerão em cerca de 1,5 km entre a saída do viaduto da alça da Salgado Filho até a ponte do Rio Iguaçu (divisa com São José dos Pinhais). As obras serão realizadas no período das 8 às 17 horas, quando máquinas na pista provocarão impedimentos temporários.

Cajuru

Também é necessária a atenção de quem trafega pelo Cajuru. Na madrugada de hoje, o cruzamento da Rua Rutildo Pulido com a linha férrea ficou totalmente bloqueado para manutenção da linha férrea. Após as 6 horas, o bloqueio na pista será parcial, com orientação e sinalização da empresa responsável pelos reparos.