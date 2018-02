Conhece o festival Psicodália?

(foto: Felipe Esteves)

Jéssica Carvalho

Após dias organizando as mochilas de camping, 6 mil pessoas desembarcam hoje no Psicodália: um festival realizado a 120 km de Curitiba, em Rio Negrinho (SC), mas que parece fazer parte de um universo paralelo.

Uma das muitas placas espalhadas pela Fazenda Evaristo, local que sedia o evento, anuncia: “Ponto de abdução; a cada 30 minutos”. A brincadeira faz jus à experiência. Até a próxima quarta-feira, dia 14, os participantes poderão usufruir de 500 mil metros quadrados de área verde mantendo pouquíssimo contato com o mundo externo. Afinal, encontrar sinal de celular lá dentro pode se mostrar uma tarefa difícil.

Para entreter toda essa gente, a organização preparou mais de 200 atrações que vão de oficinas de meditação a shows com Lô Borges, Jorge Ben Jor, Arrigo Barnabé e Zé Ramalho.

“É uma alternativa para quem busca um Carnaval diferente, dentro de um ambiente cultural muito forte e acolhedor”, observa o escritor Felipe Belão, que já passou 3 carnavais no “Dália”, como chamam os frequentadores mais assíduos. A atriz Fernanda Fuchs é uma veterana – esteve 5 vezes no festival e avisa: “O Psicodália reúne gente de muitos estilos, mas prevalece o clima de paz e amor. Vai quem se identifica com a energia do lugar”.

É caro?

Para participar dos 6 dias de evento, o preço é salgado: a meia entrada custa R$ 493, já com as taxas inclusas. A inteira, R$ 973. Se quiser levar uma criança de 6 a 12 anos, é necessário desembolsar R$ 113. Mas há quem conclua que compensa, já que a estrutura é completa. Tem praça de alimentação 24 horas, minimercado, feirinha, bazar, 5 palcos, 2 tendas com cinema e teatro, além de 5 grandes áreas de camping.

É seguro?

“Sim, é seguro. Tem uma equipe de seguranças e uma equipe de ambulatório que fica de prontidão 24 horas por dia”, afirma a coordenadora de comunicação do Psicodália, Eloísa Misturini.

Os participantes colaboram. “Todo mundo vai buscando um ambiente pacífico, por isso vive e transmite essa paz.

Acabamos nos sentindo seguros”, pontua Belão, que pelas boas ações realizadas dentro do festival já ganhou alguns créditos cármicos.

“A gente faz amizades e encontra amores, como no meu caso: conheci o amor da minha vida na edição do ano passado”.

Flavia Pereira

Carnaval alternativo pertinho

CINEMA

Divulgação

Saga não vai deixar saudades

‘Cinquenta Tons de Liberdade’: uma despedida nada plausível

Chegou ao fim a trilogia cinematográfica baseada no best-seller romântico/erótico com a estreia de ‘Cinquenta Tons de Liberdade’ nesta quinta (8), o último capítulo e que certamente não deixará saudades.

Temos os protagonistas Christian Grey (Jamie Dornan) e Anastasia (Dakota Johnson) se casando e encaminhando uma nova vida cheia de romance e demais fatores submissivos. Porém, suas vidas seguem sendo surpreendidas por situações problemáticas.

É possível notar uma tentativa recorrente de Liberdade se mostrar presente, tentando emplacar tudo que é tipo de gênero e plots clichês para agradar. É o longa com mais cenas picantes, mais nudez, mais “tensão”, mais briguinhas, mais romance e tudo mais em demasia. Entretanto, a demasia é de tamanha futilidade e banalidade que compromete todo o resultado final.

‘Cinquenta Tons de Liberdade’, assim como toda a saga, é uma desculpa para a luxúria rolar solta; e não há o menor problema nisso. Consegue entreter o imaginário, porém como obra da sétima arte é um desastre e não tem nem como defender tamanha artificialidade.

MÚSICA

Divulgação

Wesley Safadão é atração

Ingressos para o Country Festival já estão à venda

A contagem regressiva para um dos principais eventos de música do Brasil começou. No dia 26 de maio, o Country Festival toma conta da Arena Expotrade, por onde vão passar grandes nomes da música, como Marília Mendonça, Bruno & Marrone e Wesley Safadão. Ao todo serão mais de 12 horas de música, fazendo jus aos 12 anos de Festival. Os ingressos já estão à venda pela Blueticket e pelas Lojas Multisom, a partir de R$70. O público pode ter o desconto de 50% no valor da inteira com o Bônus Flyer, disponibilizado na página do evento. Serão dois palcos montados dentro da Arena Expotrade, que recebe grandes nomes do sertanejo e também de outros segmentos da música como o funk e o pop. Até o momento, Marília Mendonça, Kevinho, Matheus e Kauan, Bruno e Marrone, Léo Santana, Wesley Safadão e George Henrique & Rodrigo compõem o line-up do Country Festival 2018.

SHOWS

Lollapalooza Brasil anuncia David Bryne em Curitiba

Depois do Lollapalooza Brasil anunciar David Byrne em 3 capitais, chegou a hora de Curitiba receber o líder e fundador do Talking Heads. Ele irá se apresentar no Teatro Positivo, dia 26 de março. Os ingressos já estão à venda a partir de R$170. Além dessa data, David também irá se viaja para Porto Alegre, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Estes concertos mais intimistas fora de São Paulo, conhecidos como Side Shows, dão oportunidade ao público de outras cidades que não podem ir até o Festival de vivenciar a experiência e energia do Lollapalooza Brasil.