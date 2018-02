Claudia Leitte promete 'clipe colorido' para parceria com Pitbull

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Glitter, dança e música animada. O clipe de "Carnaval", novo hit de Claudia Leitte, 37, com participação do rapper americano Pitbull, 37, é uma verdadeira ode à festa brasileira. A música foi lançada nas plataformas de streaming no dia 26 de janeiro, mas o clipe, por ora, só está disponível no serviço de música on-line Tidal —a promessa é de que o vídeo chegue às outras plataformas neste domingo (11). "Música tem cor e, para 'Carnaval', eu queria um clipe colorido", disse Leitte, à reportagem. Carnaval é o primeiro hit da cantora cantado em inglês, com partes em espanhol e português. A mistura de idiomas, para ela, não afeta a popularidade da música. "Conheço meus fãs e no Carnaval é assim. Se eu cantar em inglês ou aramaico, e a música for boa, todo mundo canta junto", disse. Para o clipe, Leitte afirma que queria uma mistura do estilo de Miami, nos EUA, com a festa brasileira, unindo as nacionalidades dos cantores. "Queria dar uma carona para Pitbull conhecer o Carnaval. Ele não sabe, mas é o rei do Carnaval", brincou. Sobre a foto em que aparece coberta de glitter no teaser de divulgação do clipe, Leitte diz que vestia um biquíni bege e, ainda assim, sentiu um pouco de vergonha. "Queria que tivesse a beleza da mulher brasileira, mas não aquela coisa caricata", disse.