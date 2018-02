Inter goleia o São José e encosta nos líderes do Gauchão

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O Internacional está de novo nas pegadas dos líderes do Gauchão. Nesta quarta-feira (8), o time colorado venceu o São José por 4 a 0, em jogo antecipado da 10ª rodada. Os gols de William Pottker, duas vezes, D'Alessandro e Klaus resumem uma atuação sóbria e que faz o time de Odair Hellmann assumir a terceira posição na tabela. Com 12 pontos, o Inter só fica atrás de Caxias e Brasil de Pelotas. O time da Serra é o líder pelos critérios, mas tem um jogo a menos. O Xavante perdeu na quarta para o Grêmio. Já o São José para nos 10 pontos e é ultrapassado justamente pelo clube colorado. A partida no estádio Beira-Rio foi a primeira depois de o Inter decretar o fim da pré-temporada. Com o período encerrado, também foi aposentado o rodízio do elenco. A novidade na formação titular foi Patrick. O Inter não encheu os olhos, mas fez um jogo seguro. Explorando bastante a ideia de jogar com a bola pelo chão, o time colorado conseguiu envolver o São José a partir da movimentação dos atacantes. Leandro Damião e Pottker inverteram suas funções, Patrick avançou e assim nasceu o primeiro gol. A segunda bola na rede resume outro grande mérito do Inter: insistência. Pottker foi até a linha de fundo e não deixou a bola sair. Com a posse, ele serviu D'Alessandro e assistiu de camarote uma bonita finalização do argentino. Na etapa final, o Internacional seguiu com a posse e com a partida controlada. Pottker chegou a reclamar pênalti em dividida isolada na área, sem ninguém por perto, mas o árbitro Jean Pyerre não entendeu assim e mandou seguir. O resultado que parecia definitivo foi dobrado nos últimos minutos. Camilo e Roger ingressaram no decorrer da etapa final para manter o vigor do setor ofensivo. Além deles, Juan Alano também entrou. O gol foi de Pottker, que deu carrinho. Nos acréscimos, Klaus transformou em goleada.