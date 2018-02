Grêmio amplia busca e encaminha acordo com Hernane Brocador

JEREMIAS WERNEK PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - Atrás de um centroavante, o Grêmio negocia a contratação de Hernane Brocador. Aos 31 anos, ele é reserva no Bahia e deve chegar ao clube tricolor para se somar a Jael como opção de ataque. O acerto com o ex-camisa 9 do Flamengo não irá frear a busca por um outro jogador da função. Hernane tem contrato com o Bahia até dezembro e deve rescindir em Salvador para assinar com o atual campeão da Libertadores. Consultado pela reportagem, o Grêmio negou tratativas em andamento com o jogador. Ainda assim, o clube deve assinar nos próximos dias vínculo até dezembro. Brocador se encaixa no perfil de "negócio de ocasião". Mesmo tendo marcado três gols em cima do Vitória da Conquista, no Campeonato Baiano, ele tem o desejo de deixar a Fonte Nova. E a chance de fechar com o Grêmio agrada muito. A negociação deve ser concretizada ainda nesta semana. O atacante se profissionalizou pelo Atibaia, passou pelo São Paulo e Paraná, mas ganhou notoriedade no Flamengo. Ele foi contratado após se tornar artilheiro do Paulistão com a camisa do Mogi Mirim. No Rio de Janeiro, fez 45 gols e foi campeão da Copa do Brasil. Em 2014, Hernane foi negociado com o Al-Nassr, da Arábia Saudita, e voltou ao Brasil para jogar no Sport, em 2015. Está no Bahia há dois anos e no começo da temporada passada teve séria lesão na tíbia. De volta após sete meses, ele tem ficado na reserva de Kayke, ex-Santos. A busca por centroavantes é a grande obsessão do Grêmio neste início de ano. Lucas Barrios, titular da função do ano passado, não renovou após o Mundial de Clubes. Desde então, o clube tricolor tem procurado alternativas no mercado e esbarrado em valores elevados ou nomes que não são consenso. Nos últimos dias, o clube fez uma nova proposta por André ao Sport, mas não obteve sinal positivo. Ao mesmo tempo, o time gaúcho desistiu de Gonzalo Carneiro —aos 22 anos, ele foi destaque no Defensor-URU, mas tem problema crônico no púbis.