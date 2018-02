Paula e Jéssica criticam Jaqueline, eliminada do 'BBB 18'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Jaqueline arriscou sua permanência no "BBB 18" para dar o anjo à amiga Jéssica, mas parece que a sister não fazia tanta questão assim da amizade dela. Prova disso é que Jéssica não tem defendido a rondoniense dentro da casa, e inclusive criticou alguns hábitos dela para outros colegas. "Sabe o que eu reparei? Agora que agora que a Jaque saiu, o pessoal está bem mais na piscina. Antes ninguém entrava na piscina", disse Jéssica para Paula, na tarde desta quarta-feira (8). "Amiga, a Jaque é muito gente boa, mas o jeito dela é muito exagerado", concordou Paula. "E espanta algumas pessoas que não têm esse mesmo ritmo", continuou Jéssica. "Estava todo mundo no mesmo som, a Jaque tava falando mais alto do que todo mundo, cantando alto. Às vezes a pessoa nem quer ouvir música, quer conversar, e ela ficava cantando alto. E ela se expõe muito em questão de corpo, de dança, de rolar naquela parte da piscina que imita areia, levantar. Nem todo mundo curte isso", analisou Paula. "Acho que por isso o pessoal deu uma distanciada". "Agora ficou legal, o pessoal todo junto", encerrou Jéssica.