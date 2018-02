Sem Pitbull, Claudia Leitte diz que Carnaval de 2018 'será o melhor de nossas vidas' 

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Sem a presença do rapper americano Pitbull, 37, que precisou cancelar sua participação na abertura do Carnaval de Salvador após passar mal, Claudia Leitte, 37, foi a responsável por iniciar a folia sozinha. A festa começou com Leitte cantando dois hits lançados recentemente, "Baldin de Gelo" e "Lacradora". Pouco depois, ela fez um intervalo para assistir ao prefeito de Salvador (BA), ACM Neto (DEM), entregar as chaves da cidade ao rei Momo André Luís Santos, conhecido como Dallas, no camarote Expresso 2222. Após a solenidade, comandando o trio no Circuito Barra-Ondina, Leitte disse que este "será o melhor Carnaval de nossas vidas". "Meu coração vai sair pela boca. Nunca participei de um momento como esse. De presenciar a entrega das chaves, a abertura do Carnaval. Me sinto muito honrada. Não posso falar mais senão vou chorar", disse a cantora. PARCERIA COM AMERICANO No final de janeiro, Leitte lançou o "Carnaval", música feita em parceria com o Pitbull. O hit é o primeiro da artista cantando em inglês, com partes em espanhol e português. A mistura de idiomas, para ela, não afeta a popularidade da música. "Conheço meus fãs e no Carnaval é assim. Se eu cantar em inglês ou aramaico e a música for boa, todo mundo canta junto", disse.