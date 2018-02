Lucinda procura Fernão e fala sobre casamento com Inácio em 'Tempo de Amar'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - José Augusto (Tony Ramos) fica indignado com a presença de Fernão (Jayme Matarazzo) e se preocupa com Tereza (Olivia Torres). Fernão vê Maria Vitória (Vitória Strada) com Vicente (Bruno Ferrari) ao sair do hotel e se esconde para não ser visto. Helena (Jessika Alves) leva o presente de Geraldo (Jackson Antunes) para Nicota (Olívia Araújo). Após ser expulsa do Empório, Lucinda (Andreia Horta) encontra Eunice (Lucy Alves) na rua e tenta ofendê-la. Edgar (Marcello Melo Jr.) pede que Isolina (Ana Carbatti) compareça ao Dia da Cultura Negra, no Grêmio. Eunice relata a Celeste sobre o encontro com Lucinda. José Augusto alerta Maria Vitória (Vitória Strada) sobre a presença de Fernão no Rio de Janeiro. Lucerne (Regina Duarte) pensa na festa de reabertura da Maison. Carolina (Mayana Moura) se despede de Emília (Françoise Forton). Lucinda procura Fernão e fala sobre o seu casamento com Inácio. Padre João (José Augusto Branco) consegue uma nova casa para Firmino (Joelson de Oliveira) e a família morarem. Teodoro (Henri Castelli) ameaça Felícia (Amanda de Godoi). Eva Dantas (Júlia Almeida) chega à pensão de Nicota (Olívia Araújo). Todos os amigos vão ao porto para se despedir de Maria Vitória (Vitória Strada), Vicente (Bruno Ferrari) e José Augusto (Tony Ramos).