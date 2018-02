Clara quer denunciar Vinícius por causa de Laura em 'O Outro Lado do Paraíso'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Laura explica a Clara (Bianca Bin) tudo o que Vinícius fez com ela na infância. Elizabeth/Duda (Glória Pires) pede para conhecer uma das lojas de Renan (Marcello Novaes). Laura (Bella Piero) conta a Rafael (Igor Angelkorte) sobre Vinícius (Flavio Tolezani), e o casal se muda para outro apartamento. Nádia (Eliane Giardini) é irônica com Raquel (Erika Januza). Tônia (Patricia Elizardo) fica com Zé Victor no Carnaval. As meninas do bordel aproveitam o Carnaval na cidade. Sheila tenta se aproximar de Juvenal durante o bloco. Patrick (Thiago Fragoso), Renato (Rafael Cardoso) e Clara chegam com Rafael e Laura à casa de Vinícius. Laura denuncia o padrasto, e Lorena (Sandra Corveloni) apoia o marido. Patrick promete ajudar Clara em sua vingança contra Vinícius. Rafael é solidário a Laura. Desirée (Priscila Assum) insiste para se casar o quanto antes com Juvenal (Anderson Di Rizzi). Amaro (Pedro Carvalho) convida Estela (Juliana Caldas) para ir ao baile de Carnaval em Palmas. Gael (Sérgio Guizé) convida Clara para ir ao baile, mas ela recusa. Janete (Daniela Fontan) comenta com Renato como conheceu Clara, e ele fica interessado. Jô afirma que não perderá Henrique para Elizabeth/Duda de novo. Patrick avisa a Clara que Bruno (Caio Paduan) é o delegado de plantão. Clara acompanha Laura à delegacia para fazer a denúncia contra Vinícius. Lorena alerta que Vinícius fique atento aos passos de Laura. Vinícius chega à delegacia no momento em que Laura o denuncia para Bruno.