Governo dos EUA paralisa pela segunda vez no ano

ESTELITA HASS CARAZZAI WASHINGTON, EUA (FOLHAPRESS) - O governo dos Estados Unidos foi paralisado pela segunda vez no ano, na madrugada desta sexta (9), diante do desacordo sobre a aprovação do orçamento federal. Sem a lei orçamentária, a administração de Donald Trump não pode fazer despesas e os órgãos federais deixam de funcionar, no que é chamado, em inglês, de shutdown. Apenas atividades essenciais continuam em andamento.

A votação da lei emperrou nesta madrugada, diante da oposição de um único senador, e republicano: Rand Paul. Ele se disse preocupado com o aumento da dívida pública com a proposta, e pediu que fosse votada uma emenda sobre o tema. Na prática, a medida obstruiu a votação. Por volta das 2h de Brasília (23h em Washington), o Senado decretou recesso, consolidando o shutdown.

O Congresso tinha até a meia-noite de sexta (3h em Brasília) para aprovar a lei e evitar a paralisação. "Eu quero que as pessoas se sintam desconfortáveis. Eu quero que elas respondam: Como é que vocês eram contra os deficits do presidente Barack Obama e agora vocês apoiam deficits republicanos?", discursou Paul. No dia anterior, os senadores haviam chegado a um acordo bipartidário que definiria o orçamento pelos próximos dois anos.

Democratas e republicanos comemoraram a proposta, que tirou de pauta temas polêmicos como a imigração, que dividia o congresso, a fim de atingir um consenso. Mas a lei estabelece despesas adicionais de US$ 400 bilhões no período, a fim de contemplar reivindicações tanto de republicanos (em especial, programas militares) quanto de democratas (em políticas domésticas). Houve oposição à ideia, e de ambos os partidos.

CRÍTICAS

Do lado republicano, a crítica principal era sobre o aumento de gastos. Republicanos são críticos do aumento da dívida pública, e fizeram forte oposição aos deficits fiscais do governo Obama. Do lado democrata, a maior oposição vem da Câmara, onde a líder Nancy Pelosi disse que não aceitaria um acordo que não contemplasse o destino dos dreamers, jovens imigrantes que chegaram crianças aos EUA e que estão sob ameaça de deportação. Ela chegou a ficar oito horas discursando no plenário da Casa na quarta (8), a fim de atrasar o debate.

O Senado ainda faria uma nova tentativa de votação da lei ao longo da madrugada. Apesar da obstrução de Paul, a expectativa é que ela fosse aprovada com folga na casa, em função do acordo bipartidário costurado nesta semana. A coisa deve ser mais complicada na Câmara, que também precisa aprovar o orçamento na sequência. Deputados foram alertados para se prepararem para o voto durante a madrugada ou de manhã cedo.

Caso a lei seja aprovada nas duas casas ainda nas primeiras horas desta sexta, o governo poderá retomar as atividades. É a segunda vez que a gestão de Trump enfrenta um shutdown no mês passado, o governo ficou paralisado durante três dias, e só voltou a funcionar por causa de um acordo temporário sobre o orçamento, que expirou nesta sexta (9).