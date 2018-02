Caruso e Gleici desistem da prova do líder e Nayara é eliminada do 'BBB 18'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após duas horas sem desistências, a prova do líder desta quinta-feira (8) sofreu três baixas de uma só vez. O terceiro a desistir foi Caruso, que aguentou 2h46 minutos de prova. "Não deu", disse Caruso ao voltar para a sala. "Vou ter que falar meu voto em voz alta no próximo domingo", revelou ele, sobre a mensagem que sorteou na garrafa. Cerca de dez minutos depois, quem desistiu foi Gleici, levando consigo Nayara: a acreana tirou a mensagem mais temida do dia, a que permite excluir alguém da prova imediatamente. Ela optou por eliminar Nayara. A jornalista também tirou uma carta, que permite que ela troque alguém de grupo da comida quando solicitada. Com as desistências, seguem na prova oito participantes, que precisam se manter em pé numa espécie de gaiola, debaixo de chuvas artificiais intermitentes. A primeira desistente da prova foi Ana Paula, seguida por Patrícia. Ayrton, Ana Clara e Paula foram vetados da disputa.