Dóris sem querer revela que está grávida para Lica, Keyla e Benê em 'Malhação'

Gabriel e Felipe tentam ajudar um ao outro após a agressão que sofreram. Lica (Manoela Aliperti) não percebe o constrangimento de Nena e tenta ser simpática. Ellen (Heslaine Vieira) sonha com o pai. Gabriel pede a ajuda de Keyla (Gabriela Medvedovski), que se apressa em chamar Roney. O dono da lanchonete percebe o estado dos rapazes e leva os dois para o hospital e para a delegacia. Nena comenta com Ellen (Heslaine Vieira) sobre o encontro com Lica e Samantha (Giovanna Grigio). Lica vai tirar satisfações com Rafa. Roney e Gabriel vão falar com Bóris. Ellen pensa em ensinar crianças a programar computador. Lica tenta reclamar de Rafa para Edgar, mas o pai não dá atenção. Dóris sem querer revela que está grávida para Lica, Keyla e Benê. Os alunos parabenizam Dóris, e ela acaba contando um segredo sobre sua gravidez. Roney tenta convencer Josefina a pedir ao pai de Benê para pagar a pensão dos filhos. JM se enfurece com o resultado da pesquisa, e Malu pensa em difamar Dóris para conseguir o seu projeto.