Atrás do Wilstermann em ranking, Vasco decidirá vaga na altitude de Sucre

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - A passagem do Jorge Wilstermann para a terceira fase da Copa Libertadores, após empate contra o Oriente Petrolero, significou para o Vasco um confronto complicado para chegar à fase de grupos. O time boliviano, quadrifinalista em 2017, terá o benefício de decidir a vaga em casa, na altitude, por estar à frente dos brasileiros no ranking da Conmebol em novembro. A boa campanha na última edição, quando venceu o Palmeiras na fase de grupos e eliminou o Atlético-MG nas oitavas, garantiu ao time boliviano um grande salto no ranking, alcançando assim o 43º lugar na lista que dá um peso maior no desempenho dos últimos 10 anos do que no histórico. Assim, o Vasco, mesmo campeão em 1998, é apenas o 54º colocado. Desta forma, o primeiro jogo foi confirmado pela Conmebol para a próxima quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), em São Januário. A volta será realizada na quarta-feira seguinte, dia 21 de fevereiro, em Sucre, cidade com altitude no patamar de 2.800 m. Na campanha de 2017, o Jorge Wilstermann mandou seus jogos em Cochabamba, cuja altitude é de 2570 m. Porém, neste início de campanha, o clube joga suas partidas em Sucre devido à reforma do estadio Félix Capriles.