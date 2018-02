Patrick convence, ganha lugar no time e vira 'equilíbrio' do Inter

JEREMIAS WERNEK PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - William Pottker fez dois gols, mas o grande nome do Internacional na vitória em cima do São José-POA por 4 a 0, nessa quinta-feira (8), foi Patrick. Contratado após deixar o Sport no final do ano passado, o volante convenceu durante o rodízio das primeiras rodadas do Gauchão e agora está no time titular. Mais do que isso. Ele é apontado como uma peça que garante equilíbrio a equipe. A ideia é simples. Pela condição física e característica, Patrick equilibra um setor ofensivo técnico e muito agudo. Com baixo poder de marcação. Patrick participou diretamente de dois gols do Inter na goleada diante do 'Zequinha'. Ainda mostrou um jogo intenso e de profundidade. Dando opção para Leandro Damião, D'Alessandro e Pottker. Ao mesmo tempo ajudando a defesa. "Muito se fala na nomenclatura de volante. Ele não é volante, pode ser volante, mas ele joga bem pelo lado em uma linha de quatro. Quando observamos, tivemos essa visão. Um jogador que pode fazer essas funções no lado esquerdo. Um jogador me possibilitou mexer as peças e crescer", comentou Odair Hellmann, técnico do Inter, ao falar do desempenho do jogador. Patrick foi contratado do Monte Azul-SP e chegou para ser uma alternativa dentro do elenco como um volante que também atua na lateral esquerda e por vezes aparece como meia-esquerda. Na primeira partida entre os titulares, ele jogou justamente na função mais avançada e foi bem. "Fiz meu trabalho, ocupei o corredor e ajudei por dentro também. Fiz aquilo que o Odair pediu", minimizou o jogador. "Acredito que a gente fez um grande jogo, fico feliz por ter ajudado. É seguir evoluindo como time para fazer mais jogos bons", completou. A grande arrancada de Patrick no início de ano pode ser medida por uma consequência. Camilo, apontado como um reserva imediato no segundo semestre do ano passado e pedido pela torcida na formação titular deste ano, foi preterido. Tudo para encaixar a peça que dá equilíbrio. "Com essas características, o Patrick jogando dá equilíbrio. Se botar um atacante ali, o Marcinho, por exemplo, é preciso ter equilíbrio com outro setor. Não fica no quarteto", comentou Odair. O Internacional volta a jogar somente na próxima quinta-feira (15), diante do Juventude, em mais uma rodada do Gauchão. Até lá, Patrick tem mais treinos para confirmar o bom início de ano.