Banda Eva promete investir em parcerias após Carnaval 

SALVADOR, BA (FOLHAPRESS) - A Banda Eva apresentou nesta quinta (8) um "show nas alturas". A bordo do voo 69400, uma ação publicitária da Avianca, o grupo cantou seus maiores sucessos. "Este ano estamos focados em novas parcerias. Depois das férias de abril a gente pretende gravar novas músicas. Ainda não sabemos se vai ser um álbum ou se vamos soltar músicas separadas, mas virão novas parcerias também", disse o vocalista Felipe Pezzoni. No show acústico no avião, a banda cantou sucessos como "Não Precisa Mudar" e "Eva", que foi acompanhada em coro por todos os passageiros. Pezzoni afirmou que a banda vem dando novas roupagens às músicas populares e, seguindo o movimento do mercado atual, pretende misturar outros estilos e parcerias. "Toda mistura é válida e a gente faz isso. O nosso som é isso, diferente de quando estava a Ivete e diferente de quando estava o Saulo. A gente traz a influência de coisas que a nossa geração escuta", diz o vocalista. "Essa renovação é extremamente necessária e a gente aposta bastante nisso." Na banda há cinco anos, Pezzoni entrou no lugar do cantor Saulo, hoje em carreira solo. "No primeiro momento foi muita pressão porque as pessoas entendem mudanças de ciclo como perdas", comentou. "Mas com o tempo as pessoas entenderam e reconheceram que a banda continua a mesma." NAS ALTURAS Patrocinados pela Avianca, a banda cantou por cerca de 25 minutos durante o voo para Salvador, fretado para convidados. Dentre os passageiros estavam Flávia Vianna, ganhadora da edição de 2017 da "Fazenda" e seu namorado, Marcelo IéIé. Youtubers como Júlio Coecielo e Fred e outros influenciadores digitais também estavam presentes.