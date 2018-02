Veja as sugestões do Netflix para o Carnaval

É carnaval e a dúvida pode ser cruel: fazer uma lista de blocos ou de maratonas? Ninguém precisa sofrer durante o feriado prolongado. Nestes dias de folia, é perfeitamente possível conciliar a farra e o compromisso inadiável com aquela produção imperdível.

Em qualquer lugar do Brasil, ponha o seu bloco na rua com a Netflix: de séries que podem ocupar suas madrugadas e deixar seus dias livres a produções que podem até inspirar a sua fantasia neste Carnaval, não faltam opções para quem quer o melhor dos dois mundos. Prepare o confete, a serpentina e o controle remoto; pegue o seu estoque de purpurina e glitter e beba bastante água, porque a farra já vai começar! A Netflix preparou uma lista de blocos com séries e filmes sob medida para esses quatro dias de folia. Escolha o seu!

Bloco Me Beija Que Sou Maratoneiro

Maratoneiro que é maratoneiro de verdade não perde as séries de que todo mundo está falando. O que? Vai ficar por fora dessas?



Altered Carbon

Black Lightning

Dark

Black Mirror

MINDHUNTER

Big Mouth

Bloco Maratona da Madrugada

Para quem não quer perder a folia durante o dia, assistir a séries na madrugada é a solução. E se elas tiverem poucos episódios, melhor ainda: ao fim do Carnaval, o saldo de produções assistidas será igual ou maior ao de blocos frequentados!

Devilman Crybaby

Godless

Alias Grace

The Toy That Made Us

Fire Chasers

Retribution

Bloco Cordão do Demogorgon Tolo

Sem inspiração para arrasar no Carnaval? Sem tempo para pensar numa fantasia incrível? Esses filmes e séries podem ser o look que faltava para você se tornar o destaque desse bloco.

La Casa de Papel

Bright

The Crown

BoJack Horseman

Stranger Things

Narcos

Trio Cheiro de Episódio

Quer pular Carnaval, mas sem deixar as séries de lado? Esse trio elétrico é para você que quer ter um cheiro de episódio. No caminho do bloco, no transporte público, no lanche da madrugada… 20 minutinhos em média, só para continuar em dia com a Netflix!

The End of The F***ing World

The Good Place

Lovesick

Atlanta

Master of None

